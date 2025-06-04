  1. Avaleht
NAD - Namiibia dollar

Namiibia dollar on Namibia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Namiibia dollar vahetuskurss on NAD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on NAD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Namiibia dollar kursid ja valuutakonverteri.

NADNamiibia dollar

Namiibia dollar statistika

NimiNamiibia dollar
Sümbol$
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolc
Populaarseim NAD konverteerimineNAD kuni USD
Populaarseim NAD graafikNAD kuni USD graafik

Namiibia dollar profiil

MündidSageli kasutatud: c5, c10, c50, $1, $5
PangatähedSageli kasutatud: $10, $20, $50, $100, $200
KeskpankNamibia Pank
Kasutajad
Namibia

