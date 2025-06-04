NAD - Namiibia dollar
Namiibia dollar on Namibia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Namiibia dollar vahetuskurss on NAD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on NAD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Namiibia dollar kursid ja valuutakonverteri.
Namiibia dollar statistika
|Nimi
|Namiibia dollar
|Sümbol
|$
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|c
|Populaarseim NAD konverteerimine
|NAD kuni USD
|Populaarseim NAD graafik
|NAD kuni USD graafik
Namiibia dollar profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: c5, c10, c50, $1, $5
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: $10, $20, $50, $100, $200
|Keskpank
|Namibia Pank
|Kasutajad
Namibia
Miks olete huvitatud NAD-st?
