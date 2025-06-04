MZN - Mosambiigi metikal
Mosambiigi metikal on Mosambiik valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Mosambiigi metikal vahetuskurss on MZN kuni USD kurss. Meticais valuutakood on MZN ja valuuta sümbol on MT. Allpool leiate Mosambiigi metikal kursid ja valuutakonverteri.
Mosambiigi metikal statistika
|Nimi
|Mosambiigi metikal
|Sümbol
|MT
|Väiksem ühik
|1/100 = Sentavo
|Väiksema ühiku sümbol
|Sentavo
|Populaarseim MZN konverteerimine
|MZN kuni USD
|Populaarseim MZN graafik
|MZN kuni USD graafik
Mosambiigi metikal profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Sentavo5, Sentavo10, Sentavo50, MT1, MT2, MT5, MT10
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
|Keskpank
|Mosambiigi Pank
|Kasutajad
Mosambiik
Miks olete huvitatud MZN-st?
