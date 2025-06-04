MZN - Mosambiigi metikal

Mosambiigi metikal on Mosambiik valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Mosambiigi metikal vahetuskurss on MZN kuni USD kurss. Meticais valuutakood on MZN ja valuuta sümbol on MT. Allpool leiate Mosambiigi metikal kursid ja valuutakonverteri.