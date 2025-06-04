  1. Avaleht
MZN - Mosambiigi metikal

Mosambiigi metikal on Mosambiik valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Mosambiigi metikal vahetuskurss on MZN kuni USD kurss. Meticais valuutakood on MZN ja valuuta sümbol on MT. Allpool leiate Mosambiigi metikal kursid ja valuutakonverteri.

Mosambiigi metikal statistika

NimiMosambiigi metikal
SümbolMT
Väiksem ühik1/100 = Sentavo
Väiksema ühiku sümbolSentavo
Populaarseim MZN konverteerimineMZN kuni USD
Populaarseim MZN graafikMZN kuni USD graafik

Mosambiigi metikal profiil

MündidSageli kasutatud: Sentavo5, Sentavo10, Sentavo50, MT1, MT2, MT5, MT10
PangatähedSageli kasutatud: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
KeskpankMosambiigi Pank
Kasutajad
Mosambiik

