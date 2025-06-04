MYR - Malaisia ringgit
Malaisia ringgit on Malaisia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Malaisia ringgit vahetuskurss on MYR kuni USD kurss. Ringgits valuutakood on MYR ja valuuta sümbol on RM. Allpool leiate Malaisia ringgit kursid ja valuutakonverteri.
Malaisia ringgit statistika
|Nimi
|Malaisia ringgit
|Sümbol
|RM
|Väiksem ühik
|1/100 = sen
|Väiksema ühiku sümbol
|sen
|Populaarseim MYR konverteerimine
|MYR kuni USD
|Populaarseim MYR graafik
|MYR kuni USD graafik
Malaisia ringgit profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: sen5, sen10, sen20, sen50
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
|Keskpank
|Malaisia Pank
|Kasutajad
Malaisia
Malaisia
Miks olete huvitatud MYR-st?
