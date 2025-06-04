  1. Avaleht
  3. MYR

myr
MYR - Malaisia ringgit

Malaisia ringgit on Malaisia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Malaisia ringgit vahetuskurss on MYR kuni USD kurss. Ringgits valuutakood on MYR ja valuuta sümbol on RM. Allpool leiate Malaisia ringgit kursid ja valuutakonverteri.

myr
MYRMalaisia ringgit

Malaisia ringgit statistika

NimiMalaisia ringgit
SümbolRM
Väiksem ühik1/100 = sen
Väiksema ühiku sümbolsen
Populaarseim MYR konverteerimineMYR kuni USD
Populaarseim MYR graafikMYR kuni USD graafik

Malaisia ringgit profiil

MündidSageli kasutatud: sen5, sen10, sen20, sen50
PangatähedSageli kasutatud: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
KeskpankMalaisia Pank
Kasutajad
Malaisia

Miks olete huvitatud MYR-st?

Ma tahan...

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17709
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.539
GBP / USD1.34951
USD / CHF0.789855
USD / CAD1.36695
EUR / JPY184.260
AUD / USD0.670934

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%