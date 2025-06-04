MYR - Malaisia ringgit

Malaisia ringgit on Malaisia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Malaisia ringgit vahetuskurss on MYR kuni USD kurss. Ringgits valuutakood on MYR ja valuuta sümbol on RM. Allpool leiate Malaisia ringgit kursid ja valuutakonverteri.