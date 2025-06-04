  1. Avaleht
MXN - Mehhiko peeso

Mehhiko peeso on Mehhiko valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Mehhiko peeso vahetuskurss on MXN kuni USD kurss. Pesod valuutakood on MXN ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Mehhiko peeso kursid ja valuutakonverteri.

Ühe vanima valuutana Põhja-Ameerikas järgnes originaalne Mehhiko Peso Hispaania hõbedadollari ja kaheksatükise kujundusele. See oli ametlik seaduslik maksevahend nii USA-s (kuni 1857) kui ka Kanadas (kuni 1854). Peso oli originaalsete kaheksatükkide järeltulija, mida Hispaania valitsus oli Mehhikos välja andnud, ja mida Mehhiko kasutas pärast iseseisvust valuutana. Alguses stabiilne ja turvaline valuuta aitas inspireerida Ameerika dollari kujundust, mis anti välja samas väärtuses Mehhiko Pesoga. 1993. aastal, pärast mitmeid aastaid inflatsiooni ja devalveerimist, muutis Mehhiko pank oma rahapoliitikat ja tutvustas uut valuutat nimega Nuevo Peso (Uus Peso). Väärtus muutus, 1,000 vana Pesot muutus üheks Nuevo Pesoks. 1996. aastal loobuti terminist 'Nuevo' ja seda tuntakse nüüd lihtsalt kui Mehhiko Peso (MXN).

Mehhiko peeso statistika

NimiMehhiko peeso
Sümbol$
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolSent
Populaarseim MXN konverteerimineMXN kuni USD
Populaarseim MXN graafikMXN kuni USD graafik

Mehhiko peeso profiil

Hüüdnimedlana, varos, plata, bolas, lucas, feria, billete, pachocha, billullos, villancicos, villanos, del águila, morlacos, papiros, Marmaja
MündidSageli kasutatud: Sent50, $1, $2, $5, $10
Harva kasutatud: Sent5, Sent10, Sent20, $20, $50, $100
PangatähedSageli kasutatud: $20, $50, $100, $200, $500, $1000
KeskpankMehhiko pank
Kasutajad
Mehhiko

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17709
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.539
GBP / USD1.34951
USD / CHF0.789855
USD / CAD1.36695
EUR / JPY184.260
AUD / USD0.670934

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%