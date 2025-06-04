MXN - Mehhiko peeso

Ühe vanima valuutana Põhja-Ameerikas järgnes originaalne Mehhiko Peso Hispaania hõbedadollari ja kaheksatükise kujundusele. See oli ametlik seaduslik maksevahend nii USA-s (kuni 1857) kui ka Kanadas (kuni 1854). Peso oli originaalsete kaheksatükkide järeltulija, mida Hispaania valitsus oli Mehhikos välja andnud, ja mida Mehhiko kasutas pärast iseseisvust valuutana. Alguses stabiilne ja turvaline valuuta aitas inspireerida Ameerika dollari kujundust, mis anti välja samas väärtuses Mehhiko Pesoga. 1993. aastal, pärast mitmeid aastaid inflatsiooni ja devalveerimist, muutis Mehhiko pank oma rahapoliitikat ja tutvustas uut valuutat nimega Nuevo Peso (Uus Peso). Väärtus muutus, 1,000 vana Pesot muutus üheks Nuevo Pesoks. 1996. aastal loobuti terminist 'Nuevo' ja seda tuntakse nüüd lihtsalt kui Mehhiko Peso (MXN).