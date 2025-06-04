  1. Avaleht
MWK - Malawi kvatša

Malawi kvatša on Malawi valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Malawi kvatša vahetuskurss on MWK kuni USD kurss. Kwachas valuutakood on MWK ja valuuta sümbol on MK. Allpool leiate Malawi kvatša kursid ja valuutakonverteri.

Malawi kvatša statistika

NimiMalawi kvatša
SümbolMK
Väiksem ühik1/100 = Tambala
Väiksema ühiku sümbolTambala
Populaarseim MWK konverteerimineMWK kuni USD
Populaarseim MWK graafikMWK kuni USD graafik

Malawi kvatša profiil

MündidSageli kasutatud: Tambala1, Tambala2, Tambala5, Tambala50, MK1, MK5, MK10, MK15, MK20, MK40, MK50, MK75, MK100
PangatähedSageli kasutatud: MK5, MK10, MK20, MK50, MK100, MK200, MK500, MK1000
KeskpankMalawi Reservpank
Kasutajad
Malawi

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17713
GBP / EUR1.14649
USD / JPY156.531
GBP / USD1.34957
USD / CHF0.789802
USD / CAD1.36691
EUR / JPY184.258
AUD / USD0.670986

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%