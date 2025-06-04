MVR - Maldiivi ruupia

Maldiivi ruupia on Maldiivid (Maldiivi saared) valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Maldiivi ruupia vahetuskurss on MVR kuni USD kurss. Rufiyaa valuutakood on MVR ja valuuta sümbol on Rf. Allpool leiate Maldiivi ruupia kursid ja valuutakonverteri.