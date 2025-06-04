  1. Avaleht
MVR - Maldiivi ruupia

Maldiivi ruupia on Maldiivid (Maldiivi saared) valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Maldiivi ruupia vahetuskurss on MVR kuni USD kurss. Rufiyaa valuutakood on MVR ja valuuta sümbol on Rf. Allpool leiate Maldiivi ruupia kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

mvr
MVRMaldiivi ruupia

Maldiivi ruupia statistika

NimiMaldiivi ruupia
SümbolRufiyaa
Väiksem ühik1/100 = Laari
Väiksema ühiku sümbolLaari
Populaarseim MVR konverteerimineMVR kuni USD
Populaarseim MVR graafikMVR kuni USD graafik

Maldiivi ruupia profiil

MündidSageli kasutatud: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
PangatähedSageli kasutatud: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
KeskpankMaldiivide Rahandusasutus
Kasutajad
Maldiivid (Maldiivi saared)

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17713
GBP / EUR1.14649
USD / JPY156.531
GBP / USD1.34957
USD / CHF0.789802
USD / CAD1.36691
EUR / JPY184.258
AUD / USD0.670986

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%