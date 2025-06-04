MVR - Maldiivi ruupia
Maldiivi ruupia on Maldiivid (Maldiivi saared) valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Maldiivi ruupia vahetuskurss on MVR kuni USD kurss. Rufiyaa valuutakood on MVR ja valuuta sümbol on Rf. Allpool leiate Maldiivi ruupia kursid ja valuutakonverteri.
Maldiivi ruupia statistika
|Nimi
|Maldiivi ruupia
|Sümbol
|Rufiyaa
|Väiksem ühik
|1/100 = Laari
|Väiksema ühiku sümbol
|Laari
|Populaarseim MVR konverteerimine
|MVR kuni USD
|Populaarseim MVR graafik
|MVR kuni USD graafik
Maldiivi ruupia profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
|Keskpank
|Maldiivide Rahandusasutus
|Kasutajad
Maldiivid (Maldiivi saared)
Miks olete huvitatud MVR-st?
