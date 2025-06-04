MUR - Mauritiuse ruupia

Mauritiuse ruupia on Mauritius valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Mauritiuse ruupia vahetuskurss on MUR kuni USD kurss. Rupiad valuutakood on MUR ja valuuta sümbol on ₨. Allpool leiate Mauritiuse ruupia kursid ja valuutakonverteri.