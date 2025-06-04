MUR - Mauritiuse ruupia
Mauritiuse ruupia on Mauritius valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Mauritiuse ruupia vahetuskurss on MUR kuni USD kurss. Rupiad valuutakood on MUR ja valuuta sümbol on ₨. Allpool leiate Mauritiuse ruupia kursid ja valuutakonverteri.
Mauritiuse ruupia statistika
|Nimi
|Mauritiuse ruupia
|Sümbol
|₨
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|Sent
|Populaarseim MUR konverteerimine
|MUR kuni USD
|Populaarseim MUR graafik
|MUR kuni USD graafik
Mauritiuse ruupia profiil
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
|Keskpank
|Mauritiuse pank
|Kasutajad
Mauritius
Mauritius
Miks olete huvitatud MUR-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida MUR e-posti uuendusedHankida MUR kursid oma telefoniHankida MUR valuutaandmete API oma ettevõttele