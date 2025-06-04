  1. Avaleht
MUR - Mauritiuse ruupia

Mauritiuse ruupia on Mauritius valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Mauritiuse ruupia vahetuskurss on MUR kuni USD kurss. Rupiad valuutakood on MUR ja valuuta sümbol on ₨. Allpool leiate Mauritiuse ruupia kursid ja valuutakonverteri.

Mauritiuse ruupia statistika

NimiMauritiuse ruupia
Sümbol
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolSent
Populaarseim MUR konverteerimineMUR kuni USD
Populaarseim MUR graafikMUR kuni USD graafik

Mauritiuse ruupia profiil

PangatähedSageli kasutatud: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
KeskpankMauritiuse pank
Kasutajad
Mauritius

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17713
GBP / EUR1.14649
USD / JPY156.531
GBP / USD1.34957
USD / CHF0.789802
USD / CAD1.36691
EUR / JPY184.258
AUD / USD0.670986

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%