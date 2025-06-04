  1. Avaleht
MRU - Mauritaania ugia

Mauritaania ugia on Mauritaania valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Mauritaania ugia vahetuskurss on MRU kuni USD kurss. Ouguiad valuutakood on MRU ja valuuta sümbol on UM. Allpool leiate Mauritaania ugia kursid ja valuutakonverteri.

MRUMauritaania ugia

Mauritaania ugia statistika

NimiMauritaania ugia
SümbolUM
Väiksem ühik1/5 = Khoums
Väiksema ühiku sümbolKhoums
Populaarseim MRU konverteerimineMRU kuni USD
Populaarseim MRU graafikMRU kuni USD graafik

Mauritaania ugia profiil

MündidSageli kasutatud: UM1, UM5, UM10, UM20
Harva kasutatud: Khoums1
PangatähedSageli kasutatud: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
KeskpankMauritaania Keskpank
Kasutajad
Mauritaania

