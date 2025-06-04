MRU - Mauritaania ugia

Mauritaania ugia on Mauritaania valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Mauritaania ugia vahetuskurss on MRU kuni USD kurss. Ouguiad valuutakood on MRU ja valuuta sümbol on UM. Allpool leiate Mauritaania ugia kursid ja valuutakonverteri.