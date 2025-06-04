MRU - Mauritaania ugia
Mauritaania ugia on Mauritaania valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Mauritaania ugia vahetuskurss on MRU kuni USD kurss. Ouguiad valuutakood on MRU ja valuuta sümbol on UM. Allpool leiate Mauritaania ugia kursid ja valuutakonverteri.
Mauritaania ugia statistika
|Nimi
|Mauritaania ugia
|Sümbol
|UM
|Väiksem ühik
|1/5 = Khoums
|Väiksema ühiku sümbol
|Khoums
|Populaarseim MRU konverteerimine
|MRU kuni USD
|Populaarseim MRU graafik
|MRU kuni USD graafik
Mauritaania ugia profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: UM1, UM5, UM10, UM20
Harva kasutatud: Khoums1
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
|Keskpank
|Mauritaania Keskpank
|Kasutajad
Mauritaania
Mauritaania
