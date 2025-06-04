  1. Avaleht
MOP - Macau pataaka

Macau pataaka on Macau valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Macau pataaka vahetuskurss on MOP kuni USD kurss. Patakad valuutakood on MOP ja valuuta sümbol on MOP$. Allpool leiate Macau pataaka kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

Macau pataaka statistika

NimiMacau pataaka
SümbolMOP$
Väiksem ühik1/10 = Ho
Väiksema ühiku sümbolHo
Populaarseim MOP konverteerimineMOP kuni USD
Populaarseim MOP graafikMOP kuni USD graafik

Macau pataaka profiil

MündidSageli kasutatud: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
PangatähedSageli kasutatud: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
Kasutajad
Macau

