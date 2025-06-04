MOP - Macau pataaka
Macau pataaka on Macau valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Macau pataaka vahetuskurss on MOP kuni USD kurss. Patakad valuutakood on MOP ja valuuta sümbol on MOP$. Allpool leiate Macau pataaka kursid ja valuutakonverteri.
Macau pataaka statistika
|Nimi
|Macau pataaka
|Sümbol
|MOP$
|Väiksem ühik
|1/10 = Ho
|Väiksema ühiku sümbol
|Ho
|Populaarseim MOP konverteerimine
|MOP kuni USD
|Populaarseim MOP graafik
|MOP kuni USD graafik
Macau pataaka profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
|Kasutajad
Macau
Macau
Miks olete huvitatud MOP-st?
