MOP - Macau pataaka

Macau pataaka on Macau valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Macau pataaka vahetuskurss on MOP kuni USD kurss. Patakad valuutakood on MOP ja valuuta sümbol on MOP$. Allpool leiate Macau pataaka kursid ja valuutakonverteri.