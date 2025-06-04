  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. MNT

mnt
MNT - Mongoolia tugrik

Mongoolia tugrik on Mongoolia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Mongoolia tugrik vahetuskurss on MNT kuni USD kurss. Tugrikud valuutakood on MNT ja valuuta sümbol on ₮. Allpool leiate Mongoolia tugrik kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

mnt
MNTMongoolia tugrik

Mongoolia tugrik statistika

NimiMongoolia tugrik
Sümbol
Väiksem ühik1/100 = Möngö
Väiksema ühiku sümbolMöngö
Populaarseim MNT konverteerimineMNT kuni USD
Populaarseim MNT graafikMNT kuni USD graafik

Mongoolia tugrik profiil

HüüdnimedTögrög
MündidSageli kasutatud: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
PangatähedSageli kasutatud: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
KeskpankMongoolia Pank
Kasutajad
Mongoolia

Miks olete huvitatud MNT-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida MNT e-posti uuendusedHankida MNT kursid oma telefoniHankida MNT valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17713
GBP / EUR1.14649
USD / JPY156.531
GBP / USD1.34957
USD / CHF0.789802
USD / CAD1.36691
EUR / JPY184.258
AUD / USD0.670986

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%