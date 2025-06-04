MNT - Mongoolia tugrik
Mongoolia tugrik on Mongoolia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Mongoolia tugrik vahetuskurss on MNT kuni USD kurss. Tugrikud valuutakood on MNT ja valuuta sümbol on ₮. Allpool leiate Mongoolia tugrik kursid ja valuutakonverteri.
Mongoolia tugrik statistika
|Nimi
|Mongoolia tugrik
|Sümbol
|₮
|Väiksem ühik
|1/100 = Möngö
|Väiksema ühiku sümbol
|Möngö
|Populaarseim MNT konverteerimine
|MNT kuni USD
|Populaarseim MNT graafik
|MNT kuni USD graafik
Mongoolia tugrik profiil
|Hüüdnimed
|Tögrög
|Mündid
|Sageli kasutatud: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
|Keskpank
|Mongoolia Pank
|Kasutajad
Mongoolia
Mongoolia
