MKD - Makedoonia denaar

Makedoonia denaar on Põhja-Makedoonia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Makedoonia denaar vahetuskurss on MKD kuni USD kurss. Denaarid valuutakood on MKD ja valuuta sümbol on ден. Allpool leiate Makedoonia denaar kursid ja valuutakonverteri.