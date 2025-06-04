  1. Avaleht
MKD - Makedoonia denaar

Makedoonia denaar on Põhja-Makedoonia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Makedoonia denaar vahetuskurss on MKD kuni USD kurss. Denaarid valuutakood on MKD ja valuuta sümbol on ден. Allpool leiate Makedoonia denaar kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

Makedoonia denaar statistika

NimiMakedoonia denaar
Sümbolден
Väiksem ühik1/100 = Deni
Väiksema ühiku sümbolDeni
Populaarseim MKD konverteerimineMKD kuni USD
Populaarseim MKD graafikMKD kuni USD graafik

Makedoonia denaar profiil

MündidSageli kasutatud: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
PangatähedSageli kasutatud: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
KeskpankMakedoonia Vabariigi Rahvuslik Pank
Kasutajad
Põhja-Makedoonia

Miks olete huvitatud MKD-st?

Ma tahan...

