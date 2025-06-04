MKD - Makedoonia denaar
Makedoonia denaar on Põhja-Makedoonia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Makedoonia denaar vahetuskurss on MKD kuni USD kurss. Denaarid valuutakood on MKD ja valuuta sümbol on ден. Allpool leiate Makedoonia denaar kursid ja valuutakonverteri.
Makedoonia denaar statistika
|Nimi
|Makedoonia denaar
|Sümbol
|ден
|Väiksem ühik
|1/100 = Deni
|Väiksema ühiku sümbol
|Deni
|Populaarseim MKD konverteerimine
|MKD kuni USD
|Populaarseim MKD graafik
|MKD kuni USD graafik
Makedoonia denaar profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
|Keskpank
|Makedoonia Vabariigi Rahvuslik Pank
|Kasutajad
Põhja-Makedoonia
