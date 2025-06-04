  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. MGA

mga
MGA - Madagaskari ariari

Madagaskari ariari on Madagaskar valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Madagaskari ariari vahetuskurss on MGA kuni USD kurss. Ariary valuutakood on MGA ja valuuta sümbol on Ar. Allpool leiate Madagaskari ariari kursid ja valuutakonverteri.

Teade: Allpool näidatud MGA kurss on ametlik kursus. Saadaval olevad MGA kursid võivad oluliselt erineda.

Vali valuuta

mga
MGAMadagaskari ariari

Madagaskari ariari statistika

NimiMadagaskari ariari
SümbolAr
Väiksem ühik1/5 = Iraimbilanja
Väiksema ühiku sümbolIraimbilanja
Populaarseim MGA konverteerimineMGA kuni USD
Populaarseim MGA graafikMGA kuni USD graafik

Madagaskari ariari profiil

MündidSageli kasutatud: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
PangatähedSageli kasutatud: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
KeskpankMadagaskari Keskpank
Kasutajad
Madagaskar

Miks olete huvitatud MGA-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida MGA e-posti uuendusedHankida MGA kursid oma telefoniHankida MGA valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17714
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.530
GBP / USD1.34957
USD / CHF0.789815
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.257
AUD / USD0.670990

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%