MGA - Madagaskari ariari
Madagaskari ariari on Madagaskar valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Madagaskari ariari vahetuskurss on MGA kuni USD kurss. Ariary valuutakood on MGA ja valuuta sümbol on Ar. Allpool leiate Madagaskari ariari kursid ja valuutakonverteri.
Teade: Allpool näidatud MGA kurss on ametlik kursus. Saadaval olevad MGA kursid võivad oluliselt erineda.
Madagaskari ariari statistika
|Nimi
|Madagaskari ariari
|Sümbol
|Ar
|Väiksem ühik
|1/5 = Iraimbilanja
|Väiksema ühiku sümbol
|Iraimbilanja
|Populaarseim MGA konverteerimine
|MGA kuni USD
|Populaarseim MGA graafik
|MGA kuni USD graafik
Madagaskari ariari profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
|Keskpank
|Madagaskari Keskpank
|Kasutajad
Madagaskar
Madagaskar
Miks olete huvitatud MGA-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida MGA e-posti uuendusedHankida MGA kursid oma telefoniHankida MGA valuutaandmete API oma ettevõttele