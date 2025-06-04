MGA - Madagaskari ariari

Madagaskari ariari on Madagaskar valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Madagaskari ariari vahetuskurss on MGA kuni USD kurss. Ariary valuutakood on MGA ja valuuta sümbol on Ar. Allpool leiate Madagaskari ariari kursid ja valuutakonverteri.

Teade: Allpool näidatud MGA kurss on ametlik kursus. Saadaval olevad MGA kursid võivad oluliselt erineda.