MDL - Moldova leu
Moldova leu on Moldova valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Moldova leu vahetuskurss on MDL kuni USD kurss. Lei valuutakood on MDL ja valuuta sümbol on lei. Allpool leiate Moldova leu kursid ja valuutakonverteri.
Moldova leu statistika
|Nimi
|Moldova leu
|Sümbol
|Leu
|Väiksem ühik
|1/100 = Ban
|Väiksema ühiku sümbol
|Ban
|Populaarseim MDL konverteerimine
|MDL kuni USD
|Populaarseim MDL graafik
|MDL kuni USD graafik
Moldova leu profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
|Keskpank
|Moldova Rahvuslik Pank
|Kasutajad
Moldova
Moldova
Miks olete huvitatud MDL-st?
