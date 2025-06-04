  1. Avaleht
MDL - Moldova leu

Moldova leu on Moldova valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Moldova leu vahetuskurss on MDL kuni USD kurss. Lei valuutakood on MDL ja valuuta sümbol on lei. Allpool leiate Moldova leu kursid ja valuutakonverteri.

Moldova leu statistika

NimiMoldova leu
SümbolLeu
Väiksem ühik1/100 = Ban
Väiksema ühiku sümbolBan
Populaarseim MDL konverteerimineMDL kuni USD
Populaarseim MDL graafikMDL kuni USD graafik

Moldova leu profiil

MündidSageli kasutatud: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
PangatähedSageli kasutatud: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
KeskpankMoldova Rahvuslik Pank
Kasutajad
Moldova

