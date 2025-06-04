MAD - Maroko dirhem
Maroko dirhem on Maroko valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Maroko dirhem vahetuskurss on MAD kuni USD kurss. Dirhamid valuutakood on MAD ja valuuta sümbol on MAD. Allpool leiate Maroko dirhem kursid ja valuutakonverteri.
Maroko dirhem statistika
|Nimi
|Maroko dirhem
|Sümbol
|Dirham
|Väiksem ühik
|1/100 = Santim
|Väiksema ühiku sümbol
|Santim
|Populaarseim MAD konverteerimine
|MAD kuni USD
|Populaarseim MAD graafik
|MAD kuni USD graafik
Maroko dirhem profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Santim10, Santim20, Santim50, Dirham1, Dirham2, Dirham5
Harva kasutatud: Santim5
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Dirham20, Dirham50, Dirham100, Dirham200
|Keskpank
|Bank Al-Maghrib
|Kasutajad
Maroko, Lääne-Sahara
Maroko, Lääne-Sahara
Miks olete huvitatud MAD-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida MAD e-posti uuendusedHankida MAD kursid oma telefoniHankida MAD valuutaandmete API oma ettevõttele