  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. MAD

mad
MAD - Maroko dirhem

Maroko dirhem on Maroko valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Maroko dirhem vahetuskurss on MAD kuni USD kurss. Dirhamid valuutakood on MAD ja valuuta sümbol on MAD. Allpool leiate Maroko dirhem kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

mad
MADMaroko dirhem

Maroko dirhem statistika

NimiMaroko dirhem
SümbolDirham
Väiksem ühik1/100 = Santim
Väiksema ühiku sümbolSantim
Populaarseim MAD konverteerimineMAD kuni USD
Populaarseim MAD graafikMAD kuni USD graafik

Maroko dirhem profiil

MündidSageli kasutatud: Santim10, Santim20, Santim50, Dirham1, Dirham2, Dirham5
Harva kasutatud: Santim5
PangatähedSageli kasutatud: Dirham20, Dirham50, Dirham100, Dirham200
KeskpankBank Al-Maghrib
Kasutajad
Maroko, Lääne-Sahara

Miks olete huvitatud MAD-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida MAD e-posti uuendusedHankida MAD kursid oma telefoniHankida MAD valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17714
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.530
GBP / USD1.34957
USD / CHF0.789815
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.257
AUD / USD0.670990

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%