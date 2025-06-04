LYD - Liibüa dinaar
Liibüa dinaar on Liibüa valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Liibüa dinaar vahetuskurss on LYD kuni USD kurss. Dinaarid valuutakood on LYD ja valuuta sümbol on LD. Allpool leiate Liibüa dinaar kursid ja valuutakonverteri.
Liibüa dinaar statistika
|Nimi
|Liibüa dinaar
|Sümbol
|LD
|Väiksem ühik
|1/1000 = Dirham
|Väiksema ühiku sümbol
|Dirham
|Populaarseim LYD konverteerimine
|LYD kuni USD
|Populaarseim LYD graafik
|LYD kuni USD graafik
Liibüa dinaar profiil
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
|Keskpank
|Liibüa Keskpank
|Kasutajad
Liibüa
Liibüa
Miks olete huvitatud LYD-st?
