LYD - Liibüa dinaar

Liibüa dinaar on Liibüa valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Liibüa dinaar vahetuskurss on LYD kuni USD kurss. Dinaarid valuutakood on LYD ja valuuta sümbol on LD. Allpool leiate Liibüa dinaar kursid ja valuutakonverteri.