LYD - Liibüa dinaar

Liibüa dinaar on Liibüa valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Liibüa dinaar vahetuskurss on LYD kuni USD kurss. Dinaarid valuutakood on LYD ja valuuta sümbol on LD. Allpool leiate Liibüa dinaar kursid ja valuutakonverteri.

Liibüa dinaar statistika

NimiLiibüa dinaar
SümbolLD
Väiksem ühik1/1000 = Dirham
Väiksema ühiku sümbolDirham
Populaarseim LYD konverteerimineLYD kuni USD
Populaarseim LYD graafikLYD kuni USD graafik

Liibüa dinaar profiil

PangatähedSageli kasutatud: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
KeskpankLiibüa Keskpank
Kasutajad
Liibüa

Miks olete huvitatud LYD-st?

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17714
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.530
GBP / USD1.34957
USD / CHF0.789815
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.257
AUD / USD0.670990

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%