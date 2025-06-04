  1. Avaleht
LVL - Läti latt

Läti latt on Läti valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Läti latt vahetuskurss on LVL kuni USD kurss. Lati valuutakood on LVL ja valuuta sümbol on Ls. Allpool leiate Läti latt kursid ja valuutakonverteri.

Läti Lati asendati euroga 1. jaanuaril 2014. Lati ei aktsepteerita enam seadusliku maksevahendina alates 15. jaanuarist 2014.

Läti latt statistika

NimiLäti latt
SümbolLs
Väiksem ühik1/100 = Santim
Väiksema ühiku sümbolSantim
Populaarseim LVL konverteerimineLVL kuni USD
Populaarseim LVL graafikLVL kuni USD graafik

Läti latt profiil

MündidSageli kasutatud: Santim1, Santim2, Santim5, Santim10, Santim20, Santim50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
PangatähedSageli kasutatud: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
KeskpankLäti Pank
Kasutajad
Läti

