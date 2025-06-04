LVL - Läti latt
Läti latt on Läti valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Läti latt vahetuskurss on LVL kuni USD kurss. Lati valuutakood on LVL ja valuuta sümbol on Ls. Allpool leiate Läti latt kursid ja valuutakonverteri.
Läti Lati asendati euroga 1. jaanuaril 2014. Lati ei aktsepteerita enam seadusliku maksevahendina alates 15. jaanuarist 2014.
Läti latt statistika
|Nimi
|Läti latt
|Sümbol
|Ls
|Väiksem ühik
|1/100 = Santim
|Väiksema ühiku sümbol
|Santim
|Populaarseim LVL konverteerimine
|LVL kuni USD
|Populaarseim LVL graafik
|LVL kuni USD graafik
Läti latt profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Santim1, Santim2, Santim5, Santim10, Santim20, Santim50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
|Keskpank
|Läti Pank
|Kasutajad
Läti
Läti
