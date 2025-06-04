  1. Avaleht
LTL - Leedu litt

Leedu litt on Leedu valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Leedu litt vahetuskurss on LTL kuni USD kurss. Lita valuutakood on LTL ja valuuta sümbol on Lt. Allpool leiate Leedu litt kursid ja valuutakonverteri.

Leedu Lita asendati euroga 1. jaanuaril 2015.

Leedu litt statistika

NimiLeedu litt
SümbolLt
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolct
Populaarseim LTL konverteerimineLTL kuni USD
Populaarseim LTL graafikLTL kuni USD graafik

Leedu litt profiil

MündidSageli kasutatud: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
PangatähedSageli kasutatud: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
KeskpankLeedu Pank
Kasutajad
Leedu

