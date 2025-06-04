LTL - Leedu litt

Leedu litt on Leedu valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Leedu litt vahetuskurss on LTL kuni USD kurss. Lita valuutakood on LTL ja valuuta sümbol on Lt. Allpool leiate Leedu litt kursid ja valuutakonverteri.

Leedu Lita asendati euroga 1. jaanuaril 2015.