LSL - Lesotho loti

Lesotho loti on Lesotho valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Lesotho loti vahetuskurss on LSL kuni USD kurss. Maloti valuutakood on LSL ja valuuta sümbol on M. Allpool leiate Lesotho loti kursid ja valuutakonverteri.

Lesotho loti statistika

NimiLesotho loti
SümbolLoti
Väiksem ühik
Väiksema ühiku sümbol
Populaarseim LSL konverteerimineLSL kuni USD
Populaarseim LSL graafikLSL kuni USD graafik

Lesotho loti profiil

Kasutajad
Lesotho

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17712
GBP / EUR1.14649
USD / JPY156.537
GBP / USD1.34955
USD / CHF0.789785
USD / CAD1.36684
EUR / JPY184.262
AUD / USD0.670995

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%