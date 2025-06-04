  1. Avaleht
lkr
LKR - Sri Lanka ruupia

Sri Lanka ruupia on Sri Lanka valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Sri Lanka ruupia vahetuskurss on LKR kuni USD kurss. Rupiad valuutakood on LKR ja valuuta sümbol on ₨. Allpool leiate Sri Lanka ruupia kursid ja valuutakonverteri.

lkr
LKRSri Lanka ruupia

Sri Lanka ruupia statistika

NimiSri Lanka ruupia
Sümbol
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolSent
Populaarseim LKR konverteerimineLKR kuni USD
Populaarseim LKR graafikLKR kuni USD graafik

Sri Lanka ruupia profiil

PangatähedSageli kasutatud: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
KeskpankSri Lanka keskpank
Kasutajad
Sri Lanka

