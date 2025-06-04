LKR - Sri Lanka ruupia
Sri Lanka ruupia on Sri Lanka valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Sri Lanka ruupia vahetuskurss on LKR kuni USD kurss. Rupiad valuutakood on LKR ja valuuta sümbol on ₨. Allpool leiate Sri Lanka ruupia kursid ja valuutakonverteri.
Sri Lanka ruupia statistika
|Nimi
|Sri Lanka ruupia
|Sümbol
|₨
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|Sent
|Populaarseim LKR konverteerimine
|LKR kuni USD
|Populaarseim LKR graafik
|LKR kuni USD graafik
Sri Lanka ruupia profiil
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
|Keskpank
|Sri Lanka keskpank
|Kasutajad
Sri Lanka
Sri Lanka
Miks olete huvitatud LKR-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida LKR e-posti uuendusedHankida LKR kursid oma telefoniHankida LKR valuutaandmete API oma ettevõttele