  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. LBP

lbp
LBP - Liibanoni nael

Liibanoni nael on Liibanon valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Liibanoni nael vahetuskurss on LBP kuni USD kurss. Naelad valuutakood on LBP ja valuuta sümbol on £. Allpool leiate Liibanoni nael kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

lbp
LBPLiibanoni nael

Liibanoni nael statistika

NimiLiibanoni nael
Sümbolل.ل
Väiksem ühik1/100 = Piaster
Väiksema ühiku sümbolPiaster
Populaarseim LBP konverteerimineLBP kuni USD
Populaarseim LBP graafikLBP kuni USD graafik

Liibanoni nael profiil

MündidSageli kasutatud: ل.ل250, ل.ل500
Harva kasutatud: ل.ل50, ل.ل100
PangatähedSageli kasutatud: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
KeskpankLiibanoni pank
Kasutajad
Liibanon

Miks olete huvitatud LBP-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida LBP e-posti uuendusedHankida LBP kursid oma telefoniHankida LBP valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17666
GBP / EUR1.14654
USD / JPY156.618
GBP / USD1.34908
USD / CHF0.789993
USD / CAD1.36682
EUR / JPY184.286
AUD / USD0.670861

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%