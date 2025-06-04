LBP - Liibanoni nael
Liibanoni nael on Liibanon valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Liibanoni nael vahetuskurss on LBP kuni USD kurss. Naelad valuutakood on LBP ja valuuta sümbol on £. Allpool leiate Liibanoni nael kursid ja valuutakonverteri.
Liibanoni nael statistika
|Nimi
|Liibanoni nael
|Sümbol
|ل.ل
|Väiksem ühik
|1/100 = Piaster
|Väiksema ühiku sümbol
|Piaster
|Populaarseim LBP konverteerimine
|LBP kuni USD
|Populaarseim LBP graafik
|LBP kuni USD graafik
Liibanoni nael profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: ل.ل250, ل.ل500
Harva kasutatud: ل.ل50, ل.ل100
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
|Keskpank
|Liibanoni pank
|Kasutajad
Liibanon
Liibanon
Miks olete huvitatud LBP-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida LBP e-posti uuendusedHankida LBP kursid oma telefoniHankida LBP valuutaandmete API oma ettevõttele