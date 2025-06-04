LAK - Laose kiip
Laose kiip on Laos valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Laose kiip vahetuskurss on LAK kuni USD kurss. Kips valuutakood on LAK ja valuuta sümbol on ₭. Allpool leiate Laose kiip kursid ja valuutakonverteri.
Laose kiip statistika
|Nimi
|Laose kiip
|Sümbol
|₭
|Väiksem ühik
|1/100 = Att
|Väiksema ühiku sümbol
|Att
|Populaarseim LAK konverteerimine
|LAK kuni USD
|Populaarseim LAK graafik
|LAK kuni USD graafik
Laose kiip profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud:
Harva kasutatud: Att10, Att20, Att50
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Harva kasutatud: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
|Keskpank
|Laose P.D.R. pank
|Kasutajad
Laos
Laos
