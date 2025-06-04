  1. Avaleht
lak
LAK - Laose kiip

Laose kiip on Laos valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Laose kiip vahetuskurss on LAK kuni USD kurss. Kips valuutakood on LAK ja valuuta sümbol on ₭. Allpool leiate Laose kiip kursid ja valuutakonverteri.

Laose kiip statistika

NimiLaose kiip
Sümbol
Väiksem ühik1/100 = Att
Väiksema ühiku sümbolAtt
Populaarseim LAK konverteerimineLAK kuni USD
Populaarseim LAK graafikLAK kuni USD graafik

Laose kiip profiil

MündidSageli kasutatud:
Harva kasutatud: Att10, Att20, Att50
PangatähedSageli kasutatud: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Harva kasutatud: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
KeskpankLaose P.D.R. pank
Kasutajad
Laos

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17666
GBP / EUR1.14654
USD / JPY156.618
GBP / USD1.34908
USD / CHF0.789993
USD / CAD1.36682
EUR / JPY184.286
AUD / USD0.670861

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%