KZT - Kasahstani tenge

Kasahstani tenge on Kasahstan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Kasahstani tenge vahetuskurss on KZT kuni USD kurss. Tenge valuutakood on KZT ja valuuta sümbol on ₸. Allpool leiate Kasahstani tenge kursid ja valuutakonverteri.

Kasahstani tenge statistika

NimiKasahstani tenge
Sümbol
Väiksem ühik1/100 = Tïin
Väiksema ühiku sümbolTïin
Populaarseim KZT konverteerimineKZT kuni USD
Populaarseim KZT graafikKZT kuni USD graafik

Kasahstani tenge profiil

MündidSageli kasutatud: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
PangatähedSageli kasutatud: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
KeskpankKasahstani Rahvuspank
Kasutajad
Kasahstan

