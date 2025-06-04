KZT - Kasahstani tenge
Kasahstani tenge on Kasahstan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Kasahstani tenge vahetuskurss on KZT kuni USD kurss. Tenge valuutakood on KZT ja valuuta sümbol on ₸. Allpool leiate Kasahstani tenge kursid ja valuutakonverteri.
Kasahstani tenge statistika
|Nimi
|Kasahstani tenge
|Sümbol
|₸
|Väiksem ühik
|1/100 = Tïin
|Väiksema ühiku sümbol
|Tïin
|Populaarseim KZT konverteerimine
|KZT kuni USD
|Populaarseim KZT graafik
|KZT kuni USD graafik
Kasahstani tenge profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
|Keskpank
|Kasahstani Rahvuspank
|Kasutajad
Kasahstan
Kasahstan
