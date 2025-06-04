  1. Avaleht
KYD - Kaimanisaarte dollar

Kaimanisaarte dollar on Caymani saared valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Kaimanisaarte dollar vahetuskurss on KYD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on KYD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Kaimanisaarte dollar kursid ja valuutakonverteri.

Kaimanisaarte dollar statistika

NimiKaimanisaarte dollar
Sümbol$
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolSent
Populaarseim KYD konverteerimineKYD kuni USD
Populaarseim KYD graafikKYD kuni USD graafik

Kaimanisaarte dollar profiil

MündidSageli kasutatud: Sent1, Sent5, Sent10, Sent25
PangatähedSageli kasutatud: $1, $5, $10, $25, $50, $100
KeskpankCaymani saarte rahandusasutus
Kasutajad
Caymani saared

