KYD - Kaimanisaarte dollar

Kaimanisaarte dollar on Caymani saared valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Kaimanisaarte dollar vahetuskurss on KYD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on KYD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Kaimanisaarte dollar kursid ja valuutakonverteri.