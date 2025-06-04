KYD - Kaimanisaarte dollar
Kaimanisaarte dollar on Caymani saared valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Kaimanisaarte dollar vahetuskurss on KYD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on KYD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Kaimanisaarte dollar kursid ja valuutakonverteri.
Kaimanisaarte dollar statistika
|Nimi
|Kaimanisaarte dollar
|Sümbol
|$
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|Sent
|Populaarseim KYD konverteerimine
|KYD kuni USD
|Populaarseim KYD graafik
|KYD kuni USD graafik
Kaimanisaarte dollar profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Sent1, Sent5, Sent10, Sent25
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: $1, $5, $10, $25, $50, $100
|Keskpank
|Caymani saarte rahandusasutus
|Kasutajad
Caymani saared
Caymani saared
Miks olete huvitatud KYD-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida KYD e-posti uuendusedHankida KYD kursid oma telefoniHankida KYD valuutaandmete API oma ettevõttele