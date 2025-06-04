KWD - Kuveidi dinaar

Kuveidi keskpank nimetatakse Kuveidi Keskpangaks. Alates märtsist 2013 on Kuveidi Dinar maailma kõrgeima väärtusega valuuta.

1959. aastal väljastas India Reservpank Pärsia lahe ruupi (XPGR), mida kasutati lahe riikides, sealhulgas Kuveidis. Kuni selle ajani ringleis India ruupia koos mitmete erinevate välisrahadega. Pärast iseseisvuse saavutamist tutvustati Kuveidi Dinarit 1961. aastal vahetuskurssiga 13.33 IND 1 KWD vastu. Kuveidi Keskpank asutati 1969. aastal, et hallata riigi valuutasüsteemi. 1975. aastal seoti Dinar kaalutud valuutakorviga. Kui Iraak ründas Kuveiti 1990. aastal, kasutati Iraaki Dinarit lühikest aega ja Kuveidi Dinar langes väärtuses. Kui valuuta taastati 1991. aasta alguses, naasis selle väärtus enne sissetungi kurssi ja välja anti uued pangatähed. Aastatel 2003–2007 seoti Dinar USA dollariga.