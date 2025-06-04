KRW - Lõuna-Korea vonn

1633. aastal sai Korea peamiseks valuutaks Korea Mun, mis koosnes vask- ja pronksrahadest. Mun'i kasutati üle kahe sajandi, kuni see 1892. aastal asendati Yang'iga, esimese kümnendilise Korea valuutaga. 1902. aastal tutvustati Won'i kui Korea ametlikku valuutat, vahetuskurss oli 1 Won 5 Yang'i vastu. Korea Pank asutati 1909. aastal, kuid muutis oma nime Joseoni Pangaks, kui Korea liideti Jaapaniga aasta hiljem. Jaapani režiimi all oli Korea sunnitud kasutama Korea Jeni, asendades Won'i pariteediga.

Pärast Teist maailmasõda, 1945. aastal, kehtestas Lõuna-Korea Won'i kui riigi ametliku valuuta, asendades Yeni pariteediga. Alguses oli Won seotud USA dollariga vahetuskurssiga 15 Won 1 dollari vastu, kusjuures sidumise kurss muutus mitu korda kuni 1951. aastani. Tänu väärtuse järsule langusele asendati valuuta taas. 1953. aastal tutvustati Korea Hwan'i vahetuskurssiga 1 Hwan 100 Won'i vastu. 1962. aastal loodi teine Korea Won, asendades Korea Hwan'i vahetuskurssiga 1 KRW 10 Hwan'i vastu. Taaskord oli Won seotud USA dollariga, sidumise kurss muutus mitu korda kuni 1997. aastani, kui see hakkas turul vabalt hõljuma.