KMF - Komooride frank
Komooride frank on Komoorid valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Komooride frank vahetuskurss on KMF kuni USD kurss. Frankid valuutakood on KMF ja valuuta sümbol on CF. Allpool leiate Komooride frank kursid ja valuutakonverteri.
Komooride frank statistika
|Nimi
|Komooride frank
|Sümbol
|Frank
|Väiksem ühik
|1/100 = Sentime
|Väiksema ühiku sümbol
|Sentime
|Populaarseim KMF konverteerimine
|KMF kuni USD
|Populaarseim KMF graafik
|KMF kuni USD graafik
Komooride frank profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Frank25, Frank50, Frank100
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10
|Keskpank
|Komooride keskpank
|Kasutajad
Komoorid
Komoorid
