kmf
KMF - Komooride frank

Komooride frank on Komoorid valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Komooride frank vahetuskurss on KMF kuni USD kurss. Frankid valuutakood on KMF ja valuuta sümbol on CF. Allpool leiate Komooride frank kursid ja valuutakonverteri.

kmf
KMFKomooride frank

Komooride frank statistika

NimiKomooride frank
SümbolFrank
Väiksem ühik1/100 = Sentime
Väiksema ühiku sümbolSentime
Populaarseim KMF konverteerimineKMF kuni USD
Populaarseim KMF graafikKMF kuni USD graafik

Komooride frank profiil

MündidSageli kasutatud: Frank25, Frank50, Frank100
PangatähedSageli kasutatud: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10
KeskpankKomooride keskpank
Kasutajad
Komoorid

