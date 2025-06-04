KHR - Kambodža riaal
Kambodža riaal on Kambodža valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Kambodža riaal vahetuskurss on KHR kuni USD kurss. Rieelid valuutakood on KHR ja valuuta sümbol on ៛. Allpool leiate Kambodža riaal kursid ja valuutakonverteri.
Kambodža riaal statistika
|Nimi
|Kambodža riaal
|Sümbol
|៛
|Väiksem ühik
|1/10 = Kak
|Väiksema ühiku sümbol
|Kak
|Populaarseim KHR konverteerimine
|KHR kuni USD
|Populaarseim KHR graafik
|KHR kuni USD graafik
Kambodža riaal profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
|Keskpank
|Kambodža rahvuslik pank
|Kasutajad
Kambodža
Kambodža
Miks olete huvitatud KHR-st?
