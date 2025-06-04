  1. Avaleht
KHR - Kambodža riaal

Kambodža riaal on Kambodža valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Kambodža riaal vahetuskurss on KHR kuni USD kurss. Rieelid valuutakood on KHR ja valuuta sümbol on ៛. Allpool leiate Kambodža riaal kursid ja valuutakonverteri.

Kambodža riaal statistika

NimiKambodža riaal
Sümbol
Väiksem ühik1/10 = Kak
Väiksema ühiku sümbolKak
Populaarseim KHR konverteerimineKHR kuni USD
Populaarseim KHR graafikKHR kuni USD graafik

Kambodža riaal profiil

MündidSageli kasutatud: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
PangatähedSageli kasutatud: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
KeskpankKambodža rahvuslik pank
Kasutajad
Kambodža

