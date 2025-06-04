KHR - Kambodža riaal

Kambodža riaal on Kambodža valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Kambodža riaal vahetuskurss on KHR kuni USD kurss. Rieelid valuutakood on KHR ja valuuta sümbol on ៛. Allpool leiate Kambodža riaal kursid ja valuutakonverteri.