KGS - Kõrgõzstani somm
Kõrgõzstani somm on Kirgisia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Kõrgõzstani somm vahetuskurss on KGS kuni USD kurss. Somid valuutakood on KGS ja valuuta sümbol on лв. Allpool leiate Kõrgõzstani somm kursid ja valuutakonverteri.
Kõrgõzstani somm statistika
|Nimi
|Kõrgõzstani somm
|Sümbol
|лв
|Väiksem ühik
|Väiksema ühiku sümbol
|Populaarseim KGS konverteerimine
|KGS kuni USD
|Populaarseim KGS graafik
|KGS kuni USD graafik
Kõrgõzstani somm profiil
|Kasutajad
Kirgisia
Kirgisia
