kgs
KGS - Kõrgõzstani somm

Kõrgõzstani somm on Kirgisia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Kõrgõzstani somm vahetuskurss on KGS kuni USD kurss. Somid valuutakood on KGS ja valuuta sümbol on лв. Allpool leiate Kõrgõzstani somm kursid ja valuutakonverteri.

Kõrgõzstani somm statistika

NimiKõrgõzstani somm
Sümbolлв
Väiksem ühik
Väiksema ühiku sümbol
Populaarseim KGS konverteerimineKGS kuni USD
Populaarseim KGS graafikKGS kuni USD graafik

Kõrgõzstani somm profiil

Kasutajad
Kirgisia

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17663
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.621
GBP / USD1.34891
USD / CHF0.790034
USD / CAD1.36690
EUR / JPY184.284
AUD / USD0.670771

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%