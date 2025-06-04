KGS - Kõrgõzstani somm

Kõrgõzstani somm on Kirgisia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Kõrgõzstani somm vahetuskurss on KGS kuni USD kurss. Somid valuutakood on KGS ja valuuta sümbol on лв. Allpool leiate Kõrgõzstani somm kursid ja valuutakonverteri.