KES - Keenia šilling

Keenia šilling on Keenia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Keenia šilling vahetuskurss on KES kuni USD kurss. Šillingid valuutakood on KES ja valuuta sümbol on KSh. Allpool leiate Keenia šilling kursid ja valuutakonverteri.

KESKeenia šilling

Keenia šilling statistika

NimiKeenia šilling
SümbolKSh
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolc
Populaarseim KES konverteerimineKES kuni USD
Populaarseim KES graafikKES kuni USD graafik

Keenia šilling profiil

HüüdnimedBob
MündidSageli kasutatud: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Harva kasutatud: c50, c40
PangatähedSageli kasutatud: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Harva kasutatud: KSh10, KSh20
KeskpankKeenia keskpank
Kasutajad
Keenia

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17663
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.621
GBP / USD1.34891
USD / CHF0.790034
USD / CAD1.36690
EUR / JPY184.284
AUD / USD0.670771

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%