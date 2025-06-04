KES - Keenia šilling
Keenia šilling on Keenia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Keenia šilling vahetuskurss on KES kuni USD kurss. Šillingid valuutakood on KES ja valuuta sümbol on KSh. Allpool leiate Keenia šilling kursid ja valuutakonverteri.
Keenia šilling statistika
|Nimi
|Keenia šilling
|Sümbol
|KSh
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|c
|Populaarseim KES konverteerimine
|KES kuni USD
|Populaarseim KES graafik
|KES kuni USD graafik
Keenia šilling profiil
|Hüüdnimed
|Bob
|Mündid
|Sageli kasutatud: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Harva kasutatud: c50, c40
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Harva kasutatud: KSh10, KSh20
|Keskpank
|Keenia keskpank
|Kasutajad
Keenia
Keenia
