JOD - Jordaania dinaar
Jordaania dinaar on Jordan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Jordaania dinaar vahetuskurss on JOD kuni USD kurss. Dinaarid valuutakood on JOD ja valuuta sümbol on JD. Allpool leiate Jordaania dinaar kursid ja valuutakonverteri.
Jordaania dinaar statistika
|Nimi
|Jordaania dinaar
|Sümbol
|Dinaar
|Väiksem ühik
|1/100 = Qirsh
|Väiksema ühiku sümbol
|Qirsh
|Populaarseim JOD konverteerimine
|JOD kuni USD
|Populaarseim JOD graafik
|JOD kuni USD graafik
Jordaania dinaar profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Qirsh0.5, Qirsh1, Qirsh2.5, Qirsh5, Qirsh10, Qirsh25, Qirsh50, Dinaar1
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Dinaar1, Dinaar5, Dinaar10, Dinaar20, Dinaar50
|Keskpank
|Jordaania keskpank
|Kasutajad
Jordan
Jordan
Miks olete huvitatud JOD-st?
