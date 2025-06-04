  1. Avaleht
JOD - Jordaania dinaar

Jordaania dinaar on Jordan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Jordaania dinaar vahetuskurss on JOD kuni USD kurss. Dinaarid valuutakood on JOD ja valuuta sümbol on JD. Allpool leiate Jordaania dinaar kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

Jordaania dinaar statistika

NimiJordaania dinaar
SümbolDinaar
Väiksem ühik1/100 = Qirsh
Väiksema ühiku sümbolQirsh
Populaarseim JOD konverteerimineJOD kuni USD
Populaarseim JOD graafikJOD kuni USD graafik

Jordaania dinaar profiil

MündidSageli kasutatud: Qirsh0.5, Qirsh1, Qirsh2.5, Qirsh5, Qirsh10, Qirsh25, Qirsh50, Dinaar1
PangatähedSageli kasutatud: Dinaar1, Dinaar5, Dinaar10, Dinaar20, Dinaar50
KeskpankJordaania keskpank
Kasutajad
Jordan

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17676
GBP / EUR1.14631
USD / JPY156.618
GBP / USD1.34894
USD / CHF0.790005
USD / CAD1.36691
EUR / JPY184.302
AUD / USD0.670769

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%