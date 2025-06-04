  1. Avaleht
jmd
JMD - Jamaica dollar

Jamaica dollar on Jamaica valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Jamaica dollar vahetuskurss on JMD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on JMD ja valuuta sümbol on J$. Allpool leiate Jamaica dollar kursid ja valuutakonverteri.

jmd
JMDJamaica dollar

Jamaica dollar statistika

NimiJamaica dollar
SümbolJ$
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolc
Populaarseim JMD konverteerimineJMD kuni USD
Populaarseim JMD graafikJMD kuni USD graafik

Jamaica dollar profiil

MündidSageli kasutatud: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
PangatähedSageli kasutatud: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
KeskpankJamaica pank
Kasutajad
Jamaica

