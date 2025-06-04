JMD - Jamaica dollar
Jamaica dollar on Jamaica valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Jamaica dollar vahetuskurss on JMD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on JMD ja valuuta sümbol on J$. Allpool leiate Jamaica dollar kursid ja valuutakonverteri.
Jamaica dollar statistika
|Nimi
|Jamaica dollar
|Sümbol
|J$
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|c
|Populaarseim JMD konverteerimine
|JMD kuni USD
|Populaarseim JMD graafik
|JMD kuni USD graafik
Jamaica dollar profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
|Keskpank
|Jamaica pank
|Kasutajad
Jamaica
Jamaica
Miks olete huvitatud JMD-st?
