JEP - Jersey nael
Jersey nael on Jersey valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Jersey nael vahetuskurss on JEP kuni USD kurss. Naelad valuutakood on JEP ja valuuta sümbol on £. Allpool leiate Jersey nael kursid ja valuutakonverteri.
Jersey nael statistika
|Nimi
|Jersey nael
|Sümbol
|£
|Väiksem ühik
|1/100 = Penny
|Väiksema ühiku sümbol
|p
|Populaarseim JEP konverteerimine
|JEP kuni USD
|Populaarseim JEP graafik
|JEP kuni USD graafik
Jersey nael profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: p1, p2, p5, p10, p50
Harva kasutatud: p20
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: £1, £5, £10, £20, £50
|Kasutajad
Jersey
Jersey
