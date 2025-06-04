  1. Avaleht
JEP - Jersey nael

Jersey nael on Jersey valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Jersey nael vahetuskurss on JEP kuni USD kurss. Naelad valuutakood on JEP ja valuuta sümbol on £. Allpool leiate Jersey nael kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

JEPJersey nael

Jersey nael statistika

NimiJersey nael
Sümbol£
Väiksem ühik1/100 = Penny
Väiksema ühiku sümbolp
Populaarseim JEP konverteerimineJEP kuni USD
Populaarseim JEP graafikJEP kuni USD graafik

Jersey nael profiil

MündidSageli kasutatud: p1, p2, p5, p10, p50
Harva kasutatud: p20
PangatähedSageli kasutatud: £1, £5, £10, £20, £50
Kasutajad
Jersey

