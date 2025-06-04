ISK - Islandi kroon
Islandi kroon on Island valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Islandi kroon vahetuskurss on ISK kuni USD kurss. Kronur valuutakood on ISK ja valuuta sümbol on kr. Allpool leiate Islandi kroon kursid ja valuutakonverteri.
Olles endine Taani liige, kasutas Island Taani Rigsdalerit ja seejärel Taani krooni. 1885. aastal hakkas riik välja andma oma pangatähti. Taani valitsemise ajal oli Island seotud Skandinaavia Rahaliiduga kuni 1914. aastani, mil rahaliit lagunes. 1918. aastal sai Island Taanist autonoomia ja Islandi Króna kehtestati riigi ametlikuks valuutaks. See esimene Króna kannatas hüperinflatsiooni all ja 1981. aastal toimus reform, et väärtustada valuutat 100-kordselt. Uued rahatähed ja mündid anti välja ning ISO valuutakood muudeti ISJ-st ISK-ks.
Islandi 2008. aasta finantskriis
2008. aastal kannatas riik finantskriisi all, kus pangandussektor kukkus kokku. Króna väärtus langes järsult. Kuigi Keskpank üritas seda stabiliseerida, seostades selle euroga, jätkas Króna langemist. Sellest ajast alates on arutatud, kas Island peaks omaks võtma stabiilsema valuuta. euro ja Kanada dollar on olnud soositud, kuigi arvamused on endiselt segased.
Islandi kroon statistika
|Nimi
|Islandi kroon
|Sümbol
|kr
|Väiksem ühik
|Väiksema ühiku sümbol
|Populaarseim ISK konverteerimine
|ISK kuni USD
|Populaarseim ISK graafik
|ISK kuni USD graafik
Islandi kroon profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: kr1, kr5, kr10, kr50, kr100
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: kr500, kr1000, kr2000, kr5000, kr10000
|Keskpank
|Islandi Keskpank
|Kasutajad
Island
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida ISK e-posti uuendusedHankida ISK kursid oma telefoniHankida ISK valuutaandmete API oma ettevõttele