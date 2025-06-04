ISK - Islandi kroon

Olles endine Taani liige, kasutas Island Taani Rigsdalerit ja seejärel Taani krooni. 1885. aastal hakkas riik välja andma oma pangatähti. Taani valitsemise ajal oli Island seotud Skandinaavia Rahaliiduga kuni 1914. aastani, mil rahaliit lagunes. 1918. aastal sai Island Taanist autonoomia ja Islandi Króna kehtestati riigi ametlikuks valuutaks. See esimene Króna kannatas hüperinflatsiooni all ja 1981. aastal toimus reform, et väärtustada valuutat 100-kordselt. Uued rahatähed ja mündid anti välja ning ISO valuutakood muudeti ISJ-st ISK-ks.

Islandi 2008. aasta finantskriis

2008. aastal kannatas riik finantskriisi all, kus pangandussektor kukkus kokku. Króna väärtus langes järsult. Kuigi Keskpank üritas seda stabiliseerida, seostades selle euroga, jätkas Króna langemist. Sellest ajast alates on arutatud, kas Island peaks omaks võtma stabiilsema valuuta. euro ja Kanada dollar on olnud soositud, kuigi arvamused on endiselt segased.