INR - India ruupia
India ruupia on India valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem India ruupia vahetuskurss on INR kuni USD kurss. Rupiad valuutakood on INR ja valuuta sümbol on ₹. Allpool leiate India ruupia kursid ja valuutakonverteri.
India keskpank on tuntud kui India Reservpank. INR on hallatud hõljumine, mis võimaldab turul määrata vahetuskurssi. Seetõttu kasutatakse sekkumist ainult vahetuskursside madala volatiilsuse säilitamiseks.
India varajane müntimine
India oli üks esimesi müntide väljaandjaid, umbes 6. sajand eKr, esimeste dokumenteeritud müntide nimetuseks olid 'punch-marked' mündid, kuna need valmistati sellisel viisil. India müntide kujundused muutusid järgmise paarisaja aasta jooksul sageli, kuna erinevad impeeriumid tõusid ja langesid. 12. sajandiks tutvustati uut valuutat, mida nimetati Tanka. Mughal'i perioodil loodi ühtne rahandussüsteem ja tutvustati hõbedast Rupayya või Rupee. Eelkoloniaalse India osariigid lõid oma münte sarnase kujundusega hõbedase Rupee'ga, millel olid variatsioonid sõltuvalt nende päritolupiirkonnast.
Valuuta Briti Indias
1825. aastal võttis Briti India kasutusele hõbedast standardit, mis põhines Rupeel ja seda kasutati kuni 20. sajandi lõpuni. Kuigi India oli Briti koloonia, ei võtnud ta kunagi kasutusele naelsterlingit. 1866. aastal kukkusid finantsasutused kokku ja paberraha kontroll viidi Briti valitsusele, presidendi pangad lammutati aasta hiljem. Samal aastal anti välja Victoria portree seeria pangatähti kuninganna Victoria auks, mis jäi kasutusele umbes 50 aastaks.
Kaasaegne India Rupee
Pärast iseseisvuse saavutamist 1947. aastal ja vabariigiks saamist 1950. aastal muudeti India kaasaegne Rupee (INR) tagasi allkirjamündi kujunduseks. India Rupee võeti kasutusele riigi ainus valuutana ning teiste kodumaiste müntide kasutamine eemaldati ringlusest. India võttis 1957. aastal kasutusele kümnendsüsteemi.
India ruupia statistika
|Nimi
|India ruupia
|Sümbol
|₹
|Väiksem ühik
|1/100 = paisa
|Väiksema ühiku sümbol
|p
|Populaarseim INR konverteerimine
|INR kuni USD
|Populaarseim INR graafik
|INR kuni USD graafik
India ruupia profiil
|Hüüdnimed
|Taaka, Rupayya, Rūbāi, Athanni (for 50 Paise coins)
|Mündid
|Sageli kasutatud: ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, p50
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹500, ₹2000, ₹200
Harva kasutatud: ₹1, ₹2
|Keskpank
|India Reserve Pank
|Kasutajad
India, Bhutan, Nepal
