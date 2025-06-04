INR - India ruupia

India keskpank on tuntud kui India Reservpank. INR on hallatud hõljumine, mis võimaldab turul määrata vahetuskurssi. Seetõttu kasutatakse sekkumist ainult vahetuskursside madala volatiilsuse säilitamiseks.

India varajane müntimine

India oli üks esimesi müntide väljaandjaid, umbes 6. sajand eKr, esimeste dokumenteeritud müntide nimetuseks olid 'punch-marked' mündid, kuna need valmistati sellisel viisil. India müntide kujundused muutusid järgmise paarisaja aasta jooksul sageli, kuna erinevad impeeriumid tõusid ja langesid. 12. sajandiks tutvustati uut valuutat, mida nimetati Tanka. Mughal'i perioodil loodi ühtne rahandussüsteem ja tutvustati hõbedast Rupayya või Rupee. Eelkoloniaalse India osariigid lõid oma münte sarnase kujundusega hõbedase Rupee'ga, millel olid variatsioonid sõltuvalt nende päritolupiirkonnast.

Valuuta Briti Indias

1825. aastal võttis Briti India kasutusele hõbedast standardit, mis põhines Rupeel ja seda kasutati kuni 20. sajandi lõpuni. Kuigi India oli Briti koloonia, ei võtnud ta kunagi kasutusele naelsterlingit. 1866. aastal kukkusid finantsasutused kokku ja paberraha kontroll viidi Briti valitsusele, presidendi pangad lammutati aasta hiljem. Samal aastal anti välja Victoria portree seeria pangatähti kuninganna Victoria auks, mis jäi kasutusele umbes 50 aastaks.

Kaasaegne India Rupee

Pärast iseseisvuse saavutamist 1947. aastal ja vabariigiks saamist 1950. aastal muudeti India kaasaegne Rupee (INR) tagasi allkirjamündi kujunduseks. India Rupee võeti kasutusele riigi ainus valuutana ning teiste kodumaiste müntide kasutamine eemaldati ringlusest. India võttis 1957. aastal kasutusele kümnendsüsteemi.

2016. aastal lakkasid Rs 500 ja Rs 1,000 olemast seaduslik maksevahend Indias. Denominatsioonide eemaldamine on katse peatada korruptsioon ja ebaseaduslikud rahahoidlad. Sama aasta novembris hakkas India Reservpank välja andma ₹ 2000 denominatsiooniga pangatähti Mahatma Gandhi (Uus) seerias.