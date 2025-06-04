IMP - Mani saare nael
Mani saare nael on Mani saar valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Mani saare nael vahetuskurss on IMP kuni USD kurss. Naelad valuutakood on IMP ja valuuta sümbol on £. Allpool leiate Mani saare nael kursid ja valuutakonverteri.
Mani saare nael statistika
|Nimi
|Mani saare nael
|Sümbol
|£
|Väiksem ühik
|1/100 = Penny
|Väiksema ühiku sümbol
|p
|Populaarseim IMP konverteerimine
|IMP kuni USD
|Populaarseim IMP graafik
|IMP kuni USD graafik
Mani saare nael profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: £1, £5, £10, £20, £50
|Kasutajad
Mani saar
Mani saar
Miks olete huvitatud IMP-st?
