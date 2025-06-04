  1. Avaleht
IMP - Mani saare nael

Mani saare nael on Mani saar valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Mani saare nael vahetuskurss on IMP kuni USD kurss. Naelad valuutakood on IMP ja valuuta sümbol on £. Allpool leiate Mani saare nael kursid ja valuutakonverteri.

IMPMani saare nael

Mani saare nael statistika

NimiMani saare nael
Sümbol£
Väiksem ühik1/100 = Penny
Väiksema ühiku sümbolp
Populaarseim IMP konverteerimineIMP kuni USD
Populaarseim IMP graafikIMP kuni USD graafik

Mani saare nael profiil

MündidSageli kasutatud: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
PangatähedSageli kasutatud: £1, £5, £10, £20, £50
Kasutajad
Mani saar

