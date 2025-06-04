ILS - Iisraeli uus seekel
Iisraeli uus seekel on Iisrael valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Iisraeli uus seekel vahetuskurss on ILS kuni USD kurss. Uued shekelid valuutakood on ILS ja valuuta sümbol on ₪. Allpool leiate Iisraeli uus seekel kursid ja valuutakonverteri.
Iisraeli uus seekel statistika
|Nimi
|Iisraeli uus seekel
|Sümbol
|₪
|Väiksem ühik
|1/100 = Agorat
|Väiksema ühiku sümbol
|Agorat
|Populaarseim ILS konverteerimine
|ILS kuni USD
|Populaarseim ILS graafik
|ILS kuni USD graafik
Iisraeli uus seekel profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
|Keskpank
|Iisraeli pank
|Kasutajad
Iisrael, Palestiina alad
Miks olete huvitatud ILS-st?
