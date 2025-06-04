  1. Avaleht
ILS - Iisraeli uus seekel

Iisraeli uus seekel on Iisrael valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Iisraeli uus seekel vahetuskurss on ILS kuni USD kurss. Uued shekelid valuutakood on ILS ja valuuta sümbol on ₪. Allpool leiate Iisraeli uus seekel kursid ja valuutakonverteri.

Iisraeli uus seekel statistika

NimiIisraeli uus seekel
Sümbol
Väiksem ühik1/100 = Agorat
Väiksema ühiku sümbolAgorat
Populaarseim ILS konverteerimineILS kuni USD
Populaarseim ILS graafikILS kuni USD graafik

Iisraeli uus seekel profiil

MündidSageli kasutatud: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
PangatähedSageli kasutatud: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
KeskpankIisraeli pank
Kasutajad
Iisrael, Palestiina alad

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17655
GBP / EUR1.14628
USD / JPY156.632
GBP / USD1.34866
USD / CHF0.790154
USD / CAD1.36704
EUR / JPY184.285
AUD / USD0.670650

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%