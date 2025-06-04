ILS - Iisraeli uus seekel

Iisraeli uus seekel on Iisrael valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Iisraeli uus seekel vahetuskurss on ILS kuni USD kurss. Uued shekelid valuutakood on ILS ja valuuta sümbol on ₪. Allpool leiate Iisraeli uus seekel kursid ja valuutakonverteri.