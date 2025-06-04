  1. Avaleht
IDR - Indoneesia ruupia

Indoneesia ruupia on Indoneesia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Indoneesia ruupia vahetuskurss on IDR kuni USD kurss. Rupiad valuutakood on IDR ja valuuta sümbol on Rp. Allpool leiate Indoneesia ruupia kursid ja valuutakonverteri.

IDRIndoneesia ruupia

Indoneesia ruupia statistika

NimiIndoneesia ruupia
SümbolRp
Väiksem ühik1/100 = Sen (aegunud)
Väiksema ühiku sümbolSen (aegunud)
Populaarseim IDR konverteerimineIDR kuni USD
Populaarseim IDR graafikIDR kuni USD graafik

Indoneesia ruupia profiil

MündidSageli kasutatud: Rp100, Rp200, Rp500
Harva kasutatud: Rp50, Rp1000
PangatähedSageli kasutatud: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
KeskpankIndoneesia Vabariigi Keskpank
Kasutajad
Indoneesia, Ida-Timor

Miks olete huvitatud IDR-st?

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17655
GBP / EUR1.14628
USD / JPY156.632
GBP / USD1.34866
USD / CHF0.790154
USD / CAD1.36704
EUR / JPY184.285
AUD / USD0.670650

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%