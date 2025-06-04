IDR - Indoneesia ruupia

Indoneesia ruupia on Indoneesia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Indoneesia ruupia vahetuskurss on IDR kuni USD kurss. Rupiad valuutakood on IDR ja valuuta sümbol on Rp. Allpool leiate Indoneesia ruupia kursid ja valuutakonverteri.