IDR - Indoneesia ruupia
Indoneesia ruupia on Indoneesia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Indoneesia ruupia vahetuskurss on IDR kuni USD kurss. Rupiad valuutakood on IDR ja valuuta sümbol on Rp. Allpool leiate Indoneesia ruupia kursid ja valuutakonverteri.
Indoneesia ruupia statistika
|Nimi
|Indoneesia ruupia
|Sümbol
|Rp
|Väiksem ühik
|1/100 = Sen (aegunud)
|Väiksema ühiku sümbol
|Sen (aegunud)
|Populaarseim IDR konverteerimine
|IDR kuni USD
|Populaarseim IDR graafik
|IDR kuni USD graafik
Indoneesia ruupia profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Rp100, Rp200, Rp500
Harva kasutatud: Rp50, Rp1000
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
|Keskpank
|Indoneesia Vabariigi Keskpank
|Kasutajad
Indoneesia, Ida-Timor
Indoneesia, Ida-Timor
Miks olete huvitatud IDR-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida IDR e-posti uuendusedHankida IDR kursid oma telefoniHankida IDR valuutaandmete API oma ettevõttele