HUF - Ungari forint
Ungari forint on Ungari valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Ungari forint vahetuskurss on HUF kuni USD kurss. forint valuutakood on HUF ja valuuta sümbol on Ft. Allpool leiate Ungari forint kursid ja valuutakonverteri.
Ungari forint statistika
|Nimi
|Ungari forint
|Sümbol
|Ft
|Väiksem ühik
|1/100 = filler
|Väiksema ühiku sümbol
|filler
|Populaarseim HUF konverteerimine
|HUF kuni USD
|Populaarseim HUF graafik
|HUF kuni USD graafik
Ungari forint profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
|Keskpank
|Ungari rahvuslik pank
|Kasutajad
Ungari
Ungari
Miks olete huvitatud HUF-st?
