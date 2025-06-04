  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. HUF

huf
HUF - Ungari forint

Ungari forint on Ungari valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Ungari forint vahetuskurss on HUF kuni USD kurss. forint valuutakood on HUF ja valuuta sümbol on Ft. Allpool leiate Ungari forint kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

huf
HUFUngari forint

Ungari forint statistika

NimiUngari forint
SümbolFt
Väiksem ühik1/100 = filler
Väiksema ühiku sümbolfiller
Populaarseim HUF konverteerimineHUF kuni USD
Populaarseim HUF graafikHUF kuni USD graafik

Ungari forint profiil

MündidSageli kasutatud: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
PangatähedSageli kasutatud: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
KeskpankUngari rahvuslik pank
Kasutajad
Ungari

Miks olete huvitatud HUF-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida HUF e-posti uuendusedHankida HUF kursid oma telefoniHankida HUF valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17655
GBP / EUR1.14628
USD / JPY156.632
GBP / USD1.34866
USD / CHF0.790154
USD / CAD1.36704
EUR / JPY184.285
AUD / USD0.670650

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%