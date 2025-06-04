HTG - Haiti gurd
Haiti gurd on Haiti valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Haiti gurd vahetuskurss on HTG kuni USD kurss. gourded valuutakood on HTG ja valuuta sümbol on G. Allpool leiate Haiti gurd kursid ja valuutakonverteri.
Haiti gurd statistika
|Nimi
|Haiti gurd
|Sümbol
|G
|Väiksem ühik
|1/100 = Sentime
|Väiksema ühiku sümbol
|Sentime
|Populaarseim HTG konverteerimine
|HTG kuni USD
|Populaarseim HTG graafik
|HTG kuni USD graafik
Haiti gurd profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Sentime5, Sentime10, Sentime20, Sentime50, G1, G5
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
|Keskpank
|Haiti Vabariigi pank
|Kasutajad
Haiti
Haiti
Miks olete huvitatud HTG-st?
