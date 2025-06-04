  1. Avaleht
HTG - Haiti gurd

Haiti gurd on Haiti valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Haiti gurd vahetuskurss on HTG kuni USD kurss. gourded valuutakood on HTG ja valuuta sümbol on G. Allpool leiate Haiti gurd kursid ja valuutakonverteri.

HTGHaiti gurd

Haiti gurd statistika

NimiHaiti gurd
SümbolG
Väiksem ühik1/100 = Sentime
Väiksema ühiku sümbolSentime
Populaarseim HTG konverteerimineHTG kuni USD
Populaarseim HTG graafikHTG kuni USD graafik

Haiti gurd profiil

MündidSageli kasutatud: Sentime5, Sentime10, Sentime20, Sentime50, G1, G5
PangatähedSageli kasutatud: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
KeskpankHaiti Vabariigi pank
Kasutajad
Haiti

