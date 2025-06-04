HRK - Horvaatia kuna
Horvaatia kuna on Horvaatia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Horvaatia kuna vahetuskurss on HRK kuni USD kurss. kunad valuutakood on HRK ja valuuta sümbol on kn. Allpool leiate Horvaatia kuna kursid ja valuutakonverteri.
Horvaatia kuna (HRK) asendati euroga (EUR) 1. jaanuaril 2013. Kuna ei ole enam seaduslik maksevahend alates 14. jaanuarist 2023.
Horvaatia kuna statistika
|Nimi
|Horvaatia kuna
|Sümbol
|kn
|Väiksem ühik
|1/100 = lipa
|Väiksema ühiku sümbol
|lp
|Populaarseim HRK konverteerimine
|HRK kuni USD
|Populaarseim HRK graafik
|HRK kuni USD graafik
Horvaatia kuna profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Harva kasutatud: lp1, lp2, kn25
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
|Keskpank
|Horvaatia rahvuslik pank
|Kasutajad
Horvaatia
Horvaatia
Miks olete huvitatud HRK-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida HRK e-posti uuendusedHankida HRK kursid oma telefoniHankida HRK valuutaandmete API oma ettevõttele