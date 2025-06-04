  1. Avaleht
HRK - Horvaatia kuna

Horvaatia kuna on Horvaatia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Horvaatia kuna vahetuskurss on HRK kuni USD kurss. kunad valuutakood on HRK ja valuuta sümbol on kn. Allpool leiate Horvaatia kuna kursid ja valuutakonverteri.

Horvaatia kuna (HRK) asendati euroga (EUR) 1. jaanuaril 2013. Kuna ei ole enam seaduslik maksevahend alates 14. jaanuarist 2023.

HRK - Horvaatia kuna

Horvaatia kuna statistika

NimiHorvaatia kuna
Sümbolkn
Väiksem ühik1/100 = lipa
Väiksema ühiku sümbollp
Populaarseim HRK konverteerimineHRK kuni USD
Populaarseim HRK graafikHRK kuni USD graafik

Horvaatia kuna profiil

MündidSageli kasutatud: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Harva kasutatud: lp1, lp2, kn25
PangatähedSageli kasutatud: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
KeskpankHorvaatia rahvuslik pank
Kasutajad
Horvaatia

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17655
GBP / EUR1.14628
USD / JPY156.632
GBP / USD1.34866
USD / CHF0.790154
USD / CAD1.36704
EUR / JPY184.285
AUD / USD0.670650

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%