HRK - Horvaatia kuna

Horvaatia kuna on Horvaatia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Horvaatia kuna vahetuskurss on HRK kuni USD kurss. kunad valuutakood on HRK ja valuuta sümbol on kn. Allpool leiate Horvaatia kuna kursid ja valuutakonverteri.

Horvaatia kuna (HRK) asendati euroga (EUR) 1. jaanuaril 2013. Kuna ei ole enam seaduslik maksevahend alates 14. jaanuarist 2023.