HNL - Hondurase lempiira

Hondurase lempiira on Honduras valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Hondurase lempiira vahetuskurss on HNL kuni USD kurss. Lempiras valuutakood on HNL ja valuuta sümbol on L. Allpool leiate Hondurase lempiira kursid ja valuutakonverteri.

Hondurase lempiira statistika

NimiHondurase lempiira
SümbolL
Väiksem ühik1/100 = Sentavo
Väiksema ühiku sümbolSentavo
Populaarseim HNL konverteerimineHNL kuni USD
Populaarseim HNL graafikHNL kuni USD graafik

Hondurase lempiira profiil

MündidSageli kasutatud: Sentavo10, Sentavo20, Sentavo50
PangatähedSageli kasutatud: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
KeskpankHondurase keskpank
Kasutajad
Honduras

