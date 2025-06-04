HKD - Hongkongi dollar
Hongkongi dollar on Hongkong valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Hongkongi dollar vahetuskurss on HKD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on HKD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Hongkongi dollar kursid ja valuutakonverteri.
19. sajandi jooksul kasutas Hongkong mitmesuguseid välisvaluutasid, nagu India ruupiad, Hispaania dollarid, Mehhiko peesod ja Hiina mündid igapäevaste tehingute jaoks. Briti kolooniana tehti 1825. aastal katse standardiseerida valuutasüsteem, tutvustades sterling mündid. See valuuta osutus siiski ebapopulaarseks ja välismündid jätkasid ringlust.
1863. aastal hakkas Londoni kuninglik münt välja andma Hongkongi dollarimünte. 1935. aastaks oli Hongkong ainus riik, mis jäi hõbedastandardile. Jaapani okupatsiooni ajal peatati dollar ajutiselt, asendades selle Jaapani sõjaväe jeeniga. 1945. aastal anti Hongkongi dollar uuesti välja, sidudes selle Briti naelaga vahetuskurss 16 HKD 1 GBP. 1972. aastal sidus Hongkongi dollar end USA dollariga, vahetuskursi muutudes mitmeid kordi järgmise paarikümne aasta jooksul. Praegu toimib HKD seotud vahetuskursside režiimil.
Hongkongi dollar statistika
|Nimi
|Hongkongi dollar
|Sümbol
|HK$
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|Sent
|Populaarseim HKD konverteerimine
|HKD kuni USD
|Populaarseim HKD graafik
|HKD kuni USD graafik
Hongkongi dollar profiil
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: HK$10, HK$20, HK$50, HK$100, HK$500, HK$1000
|Keskpank
|Hongkongi rahandusasutus
|Kasutajad
Hongkong
