HKD - Hongkongi dollar

Hongkongi dollar on Hongkong valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Hongkongi dollar vahetuskurss on HKD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on HKD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Hongkongi dollar kursid ja valuutakonverteri.

19. sajandi jooksul kasutas Hongkong mitmesuguseid välisvaluutasid, nagu India ruupiad, Hispaania dollarid, Mehhiko peesod ja Hiina mündid igapäevaste tehingute jaoks. Briti kolooniana tehti 1825. aastal katse standardiseerida valuutasüsteem, tutvustades sterling mündid. See valuuta osutus siiski ebapopulaarseks ja välismündid jätkasid ringlust.

1863. aastal hakkas Londoni kuninglik münt välja andma Hongkongi dollarimünte. 1935. aastaks oli Hongkong ainus riik, mis jäi hõbedastandardile. Jaapani okupatsiooni ajal peatati dollar ajutiselt, asendades selle Jaapani sõjaväe jeeniga. 1945. aastal anti Hongkongi dollar uuesti välja, sidudes selle Briti naelaga vahetuskurss 16 HKD 1 GBP. 1972. aastal sidus Hongkongi dollar end USA dollariga, vahetuskursi muutudes mitmeid kordi järgmise paarikümne aasta jooksul. Praegu toimib HKD seotud vahetuskursside režiimil.

Hongkongi dollar statistika

NimiHongkongi dollar
SümbolHK$
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolSent
Populaarseim HKD konverteerimineHKD kuni USD
Populaarseim HKD graafikHKD kuni USD graafik

Hongkongi dollar profiil

PangatähedSageli kasutatud: HK$10, HK$20, HK$50, HK$100, HK$500, HK$1000
KeskpankHongkongi rahandusasutus
Kasutajad
Hongkong

