GYD - Guyana dollar
Guyana dollar on Guyana valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Guyana dollar vahetuskurss on GYD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on GYD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Guyana dollar kursid ja valuutakonverteri.
Guyana dollar statistika
|Nimi
|Guyana dollar
|Sümbol
|$
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|Sent
|Populaarseim GYD konverteerimine
|GYD kuni USD
|Populaarseim GYD graafik
|GYD kuni USD graafik
Guyana dollar profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: $1, $5, $10
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
|Keskpank
|Guyana pank
|Kasutajad
Guyana
Guyana
Miks olete huvitatud GYD-st?
