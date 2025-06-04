  1. Avaleht
GYD - Guyana dollar

Guyana dollar on Guyana valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Guyana dollar vahetuskurss on GYD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on GYD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Guyana dollar kursid ja valuutakonverteri.

GYDGuyana dollar

Guyana dollar statistika

NimiGuyana dollar
Sümbol$
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolSent
Populaarseim GYD konverteerimineGYD kuni USD
Populaarseim GYD graafikGYD kuni USD graafik

Guyana dollar profiil

MündidSageli kasutatud: $1, $5, $10
PangatähedSageli kasutatud: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
KeskpankGuyana pank
Kasutajad
Guyana

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17646
GBP / EUR1.14627
USD / JPY156.639
GBP / USD1.34854
USD / CHF0.790203
USD / CAD1.36701
EUR / JPY184.280
AUD / USD0.670623

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%