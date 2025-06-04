GTQ - Guatemala ketsaal
Guatemala ketsaal on Guatemala valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Guatemala ketsaal vahetuskurss on GTQ kuni USD kurss. Quetzalid valuutakood on GTQ ja valuuta sümbol on Q. Allpool leiate Guatemala ketsaal kursid ja valuutakonverteri.
Guatemala ketsaal statistika
|Nimi
|Guatemala ketsaal
|Sümbol
|Q
|Väiksem ühik
|1/100 = Sentavo
|Väiksema ühiku sümbol
|Sentavo
|Populaarseim GTQ konverteerimine
|GTQ kuni USD
|Populaarseim GTQ graafik
|GTQ kuni USD graafik
Guatemala ketsaal profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Sentavo1, Sentavo5, Sentavo10, Sentavo25, Sentavo50, Q1
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Sentavo50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
|Keskpank
|Guatemala pank
|Kasutajad
Guatemala
Guatemala
Miks olete huvitatud GTQ-st?
