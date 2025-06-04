  1. Avaleht
GTQ - Guatemala ketsaal

Guatemala ketsaal on Guatemala valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Guatemala ketsaal vahetuskurss on GTQ kuni USD kurss. Quetzalid valuutakood on GTQ ja valuuta sümbol on Q. Allpool leiate Guatemala ketsaal kursid ja valuutakonverteri.

GTQGuatemala ketsaal

Guatemala ketsaal statistika

NimiGuatemala ketsaal
SümbolQ
Väiksem ühik1/100 = Sentavo
Väiksema ühiku sümbolSentavo
Populaarseim GTQ konverteerimineGTQ kuni USD
Populaarseim GTQ graafikGTQ kuni USD graafik

Guatemala ketsaal profiil

MündidSageli kasutatud: Sentavo1, Sentavo5, Sentavo10, Sentavo25, Sentavo50, Q1
PangatähedSageli kasutatud: Sentavo50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
KeskpankGuatemala pank
Kasutajad
Guatemala

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17646
GBP / EUR1.14627
USD / JPY156.639
GBP / USD1.34854
USD / CHF0.790203
USD / CAD1.36701
EUR / JPY184.280
AUD / USD0.670623

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%