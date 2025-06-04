  1. Avaleht
GNF - Guinea frank

Guinea frank on Guinea valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Guinea frank vahetuskurss on GNF kuni USD kurss. Frankid valuutakood on GNF ja valuuta sümbol on FG. Allpool leiate Guinea frank kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

Guinea frank statistika

NimiGuinea frank
SümbolFrank
Väiksem ühik1/100 = Sentime
Väiksema ühiku sümbolSentime
Populaarseim GNF konverteerimineGNF kuni USD
Populaarseim GNF graafikGNF kuni USD graafik

Guinea frank profiil

PangatähedSageli kasutatud: Frank100, Frank500, Frank1000, Frank5000, Frank10000
KeskpankGuinea Vabariigi Keskpank
Kasutajad
Guinea

Miks olete huvitatud GNF-st?

Ma tahan...

