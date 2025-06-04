GNF - Guinea frank
Guinea frank on Guinea valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Guinea frank vahetuskurss on GNF kuni USD kurss. Frankid valuutakood on GNF ja valuuta sümbol on FG. Allpool leiate Guinea frank kursid ja valuutakonverteri.
Guinea frank statistika
|Nimi
|Guinea frank
|Sümbol
|Frank
|Väiksem ühik
|1/100 = Sentime
|Väiksema ühiku sümbol
|Sentime
|Populaarseim GNF konverteerimine
|GNF kuni USD
|Populaarseim GNF graafik
|GNF kuni USD graafik
Guinea frank profiil
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Frank100, Frank500, Frank1000, Frank5000, Frank10000
|Keskpank
|Guinea Vabariigi Keskpank
|Kasutajad
Guinea
Guinea
Miks olete huvitatud GNF-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida GNF e-posti uuendusedHankida GNF kursid oma telefoniHankida GNF valuutaandmete API oma ettevõttele