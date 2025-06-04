GMD - Gambia dalasi
Gambia dalasi on Gambia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Gambia dalasi vahetuskurss on GMD kuni USD kurss. Dalasis valuutakood on GMD ja valuuta sümbol on D. Allpool leiate Gambia dalasi kursid ja valuutakonverteri.
Gambia dalasi statistika
|Nimi
|Gambia dalasi
|Sümbol
|Dalasi
|Väiksem ühik
|1/100 = butut
|Väiksema ühiku sümbol
|butut
|Populaarseim GMD konverteerimine
|GMD kuni USD
|Populaarseim GMD graafik
|GMD kuni USD graafik
Gambia dalasi profiil
|Kasutajad
Gambia
Gambia
Miks olete huvitatud GMD-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida GMD e-posti uuendusedHankida GMD kursid oma telefoniHankida GMD valuutaandmete API oma ettevõttele