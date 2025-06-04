  1. Avaleht
gmd
GMD - Gambia dalasi

Gambia dalasi on Gambia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Gambia dalasi vahetuskurss on GMD kuni USD kurss. Dalasis valuutakood on GMD ja valuuta sümbol on D. Allpool leiate Gambia dalasi kursid ja valuutakonverteri.

Gambia dalasi statistika

NimiGambia dalasi
SümbolDalasi
Väiksem ühik1/100 = butut
Väiksema ühiku sümbolbutut
Populaarseim GMD konverteerimineGMD kuni USD
Populaarseim GMD graafikGMD kuni USD graafik

Gambia dalasi profiil

Kasutajad
Gambia

