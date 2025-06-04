GIP - Gibraltari nael
Gibraltari nael on Gibraltar valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Gibraltari nael vahetuskurss on GIP kuni USD kurss. Naelad valuutakood on GIP ja valuuta sümbol on £. Allpool leiate Gibraltari nael kursid ja valuutakonverteri.
Gibraltari nael statistika
|Nimi
|Gibraltari nael
|Sümbol
|£
|Väiksem ühik
|1/100 = Penny
|Väiksema ühiku sümbol
|p
|Populaarseim GIP konverteerimine
|GIP kuni USD
|Populaarseim GIP graafik
|GIP kuni USD graafik
Gibraltari nael profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: £5, £10, £20, £50, £100
|Kasutajad
Gibraltar
Gibraltar
Miks olete huvitatud GIP-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida GIP e-posti uuendusedHankida GIP kursid oma telefoniHankida GIP valuutaandmete API oma ettevõttele