GIP - Gibraltari nael

Gibraltari nael on Gibraltar valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Gibraltari nael vahetuskurss on GIP kuni USD kurss. Naelad valuutakood on GIP ja valuuta sümbol on £. Allpool leiate Gibraltari nael kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

Gibraltari nael statistika

NimiGibraltari nael
Sümbol£
Väiksem ühik1/100 = Penny
Väiksema ühiku sümbolp
Populaarseim GIP konverteerimineGIP kuni USD
Populaarseim GIP graafikGIP kuni USD graafik

Gibraltari nael profiil

MündidSageli kasutatud: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
PangatähedSageli kasutatud: £5, £10, £20, £50, £100
Kasutajad
Gibraltar

Miks olete huvitatud GIP-st?

