GHS - Ghana sedi
Ghana sedi on Ghana valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Ghana sedi vahetuskurss on GHS kuni USD kurss. Cedis valuutakood on GHS ja valuuta sümbol on GH₵. Allpool leiate Ghana sedi kursid ja valuutakonverteri.
Ghana sedi statistika
|Nimi
|Ghana sedi
|Sümbol
|GH¢
|Väiksem ühik
|1/100 = Ghana Pesewa
|Väiksema ühiku sümbol
|Gp
|Populaarseim GHS konverteerimine
|GHS kuni USD
|Populaarseim GHS graafik
|GHS kuni USD graafik
Ghana sedi profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
|Keskpank
|Ghana Pank
|Kasutajad
Ghana
Ghana
Miks olete huvitatud GHS-st?
