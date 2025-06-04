  1. Avaleht
GHS - Ghana sedi

Ghana sedi on Ghana valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Ghana sedi vahetuskurss on GHS kuni USD kurss. Cedis valuutakood on GHS ja valuuta sümbol on GH₵. Allpool leiate Ghana sedi kursid ja valuutakonverteri.

GHSGhana sedi

Ghana sedi statistika

NimiGhana sedi
SümbolGH¢
Väiksem ühik1/100 = Ghana Pesewa
Väiksema ühiku sümbolGp
Populaarseim GHS konverteerimineGHS kuni USD
Populaarseim GHS graafikGHS kuni USD graafik

Ghana sedi profiil

MündidSageli kasutatud: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
PangatähedSageli kasutatud: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
KeskpankGhana Pank
Kasutajad
Ghana

