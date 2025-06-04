GGP - Guernsey nael
Guernsey nael on Guernsey valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Guernsey nael vahetuskurss on GGP kuni USD kurss. Naelad valuutakood on GGP ja valuuta sümbol on £. Allpool leiate Guernsey nael kursid ja valuutakonverteri.
Guernsey nael statistika
|Nimi
|Guernsey nael
|Sümbol
|£
|Väiksem ühik
|1/100 = Penny
|Väiksema ühiku sümbol
|p
|Populaarseim GGP konverteerimine
|GGP kuni USD
|Populaarseim GGP graafik
|GGP kuni USD graafik
Guernsey nael profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: £1, £5, £10, £20, £50
|Kasutajad
Guernsey
Guernsey
Miks olete huvitatud GGP-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida GGP e-posti uuendusedHankida GGP kursid oma telefoniHankida GGP valuutaandmete API oma ettevõttele