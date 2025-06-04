GEL - Gruusia lari
Gruusia lari on Georgia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Gruusia lari vahetuskurss on GEL kuni USD kurss. Lari valuutakood on GEL ja valuuta sümbol on ₾. Allpool leiate Gruusia lari kursid ja valuutakonverteri.
Gruusia lari statistika
|Nimi
|Gruusia lari
|Sümbol
|Lari
|Väiksem ühik
|1/100 = Tetri
|Väiksema ühiku sümbol
|Tetri
|Populaarseim GEL konverteerimine
|GEL kuni USD
|Populaarseim GEL graafik
|GEL kuni USD graafik
Gruusia lari profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
|Keskpank
|Georgia Rahvuspank
|Kasutajad
Georgia
Georgia
Miks olete huvitatud GEL-st?
