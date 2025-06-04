  1. Avaleht
GEL - Gruusia lari

Gruusia lari on Georgia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Gruusia lari vahetuskurss on GEL kuni USD kurss. Lari valuutakood on GEL ja valuuta sümbol on ₾. Allpool leiate Gruusia lari kursid ja valuutakonverteri.

Gruusia lari statistika

NimiGruusia lari
SümbolLari
Väiksem ühik1/100 = Tetri
Väiksema ühiku sümbolTetri
Populaarseim GEL konverteerimineGEL kuni USD
Populaarseim GEL graafikGEL kuni USD graafik

Gruusia lari profiil

MündidSageli kasutatud: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
PangatähedSageli kasutatud: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
KeskpankGeorgia Rahvuspank
Kasutajad
Georgia

